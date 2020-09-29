3 نجمات يحتفلن بعيد ميلادهن..رضوى الشربيني تكشف عن عمرها ورقص الشرنوبي وزوجته يخطف الأنظار

احتفل عدد من مشاهير الفن مساء أمس، الإثنين، بعيد ميلادهم بطرق مختلفة، سواء بحضور أصدقائهم أو بظهورهم بمفردهم، وقرروا مشاركة الجمهور بلقطات مميزة من الاحتفال والتعليق على قدوم عام جديد في حياتهم، ومن بين هؤلاء راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي والإعلامية رضوى الشربيني والفنانة اللبنانية ماغي بو غصن.

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد صديقتها ماغي بو غصن

النجمة اللبنانية نوال الزغبي شاركت متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، بعدة فيديوهات من أجواء الاحتفال بعيد الميلاد الـ41 لصديقتها الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن داخل منزلها، وظهرا نوال وماغي مع عدد من أصدقائهما وهم يغنون لها أغنية عيد الميلاد.

وظهرت ماغي بو غصن في فيديو آخر، وهي تقطع قالب الحلوى الذي ضم مجموعة صور لها، ومازحتها نوال وقت تقطيعها قالب الحلوى، وقالت: "تمني شي إلك، قدي صاروا"، لترد عليها ماغي ممازحة أيضًا وتقول: "صاروا 23".

راندا رياض ترقص مع زوجها محمد الشرنوبي في عيد ميلادها

الفنان محمد الشرنوبي احتفل أيضًا بعيد ميلاد زوجته راندا رياض مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، مساء أمس، الإثنين، بحضور مجموعة من أصدقائها داخل أحد أماكن السهر، ومن بين هؤلاء الفنانة هنا شيحة والفنانة هدى المفتي.

ونشرت هنا شيحة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، مجموعة صور وفيديوهات لراندا رياض وهي ترقص مع زوجها الفنان الشاب على أحد أغانيه، وسط تفاصل وطرافة بعض أصدقائهما، كما ظهرت وهي تقطع قالب الحلوى الخاص بيوم ميلادها مع زوجها.

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رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي

الإعلامية المصرية رضوى الشربيني احتفلت دوت الخليج الأخرى بعيد ميلادها بالأمس، وكشفت عن عمرها الحقيقي وأكدت أنها أتمت الـ39 عامًا، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة حديثة لها، ظهرت فيها وهي تحمل قالب الكعك الخاص بعيد ميلادها وعلقت مازحة على الصورة وقالت: "أنا تميت 39 سنة.. وتقريبا كبرت"

وتلقت رضوى الشربيني تهاني جمهورها وأصدقائها من الوسط الفني والإعلامي، ومن بينهم الفنانة أصالة والفنانة لطيفة وإيمي سالم وهدى المفتي وسالي شاهين وآخرين.