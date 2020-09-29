أروى الرواحية تقدم دورة “الخط الديواني” للمبتدئين

كتب- خالد بن خليفة السيابي:

تقدم الخطاطة أروى بنت حارث الرواحية غدا الخميس عبر منصة الأنترنت دورة في مجال ” الخط الديواني ” الخاصة لفئة المبتدئين وتستمر فعاليات الدورة لمدة شهرين بمعدل يوم واحد في الأسبوع وتتضمن الدورة 5 محاور هي : ” التعريف بالخط الديواني ” و”الأدوات الأساسية التي يستخدمها الخطاط ” و ” كتابة الحروف المفردة ” و” دراسة اتصالات سلم الحروف ” على المدرسة العثمانية أما المحور الأخير من الدورة فهو ” دراسة اتصالات جميع الحروف في بداية ووسط ونهاية الكلمة.

وفي إطار الدورة تقول أروى الرواحية : تأتي هذه الدورة ضمن روزنامة وضعتها لمساعدة فئة المبتدئين لصقل مهاراتهم وموهبتهم الفنية وتعريفهم على اساسيات ومفاهيم الخط العربي وكما يعلم الجميع التأسيس العلمي المدروس من أهم عناصر نجاح الخطاط الساعي لكسب ثقافة أدبية وفنية في مجال الخط العربي، وبهذه الدورة سوف نركز على خمسة محاور تخص الخط الديواني نحاول من خلالها غرس اساسيات هذا الخط وكيفية صياغة المفردة وأيضا مساعدة يد الخطاط بكيفية مسك القلم لكتابة الخط الديواني بصورة صحيحة وعلمية.

وأضافت : من خلال الدورات وحلقات العمل بالفترة الماضية يوجد مؤشر واضح وجميل على مكانة الخط بنفوس الشباب العماني وأصبح عدد المشاركين يرتفع مع كل مناسبة تخص هذا المجال وما يزيد الجمال جمالا أن هذه النسبة يوجد بها عدد كبير من الموهوبين القادرين للمضي بعيدا في مجال الخط العربي بمجالاته المتعددة.

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