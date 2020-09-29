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ابنة ويل سميث: فخورة باعتراف والدتي عن علاقتها بعشيقها

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أبدت "ويلو سميث"، ابنة النجم العالمي ويل سميث والممثلة الأمريكية "جادا بينكيت"، فخرها بوالدتها لاعترافها بعلاقتها السرية مع مغني الراب الأمريكي "أوجست اليسنا"، وذلك خلال فترة انفصالها عن زوجها النجم العالمي الشهير.

وقالت "ويلو"، أثناء حلولها ضيفة ببرنامج  Red Table الذي تقدمه والدتها، "أريد أن أضع هذا الشيء على الطاولة.. أنا فخورة بيكي أن أراكِ أنتِ وأبي تقومان بذلك الشيء هذا الحب الحقيقي".

وأضافت ابنة ويل سميث "انا معكي وسأظل بجانبك واحمل يدك وهذا شيء مهم".

كشفت بعض التقارير الأجنبية عن الأجر الحقيقى الذى حصل عليه النجم العالمى ويل سميث وزوجته جادا بينكيت فى الحلقة التى اعترفت فيها زوجته بخيانته. 

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وقالت التقارير إن ويل سميث حصل على مبلغ خيالى فى هذه الحقلة مقابل اعترافات زوجته بخيانته ووصلت قيمة الحلقة إلى 45 مليون دولار. 

وقد عاش ويل سميث تجربة صعبة وأليمة عندما واجه مرارة الخيانة من زوجته جادا بينكيت سميث، بالرغم من حبه وتقديره لها طوال الوقت إلا أنه لم يتردد من أخباره عن هذه الواقعة رغم مرور سنوات عليها.

تسببت تصريحات نارية جديدة في إعادة فتح ملف خيانة الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث لزوجها النجم العالمي ويل سميث، الذي لقى تعاطفا وتضامنا من جمهوره الغفير في جميع أنحاء العالم.

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