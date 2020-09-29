وصول هالة صدقي وإلهام شاهين إلى عزاء المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء

وصلت منذ قليل الفنانات رانيا فريد شوقي وهالة صدقي ونادين وإلهام شاهين، كما وصل الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان المنتصر بالله.

بدأت مساء اليوم مراسم عزاء الفنان القدير الراحل المنتصر بالله، وذلك لليوم الثاني بكنيسة السيدة العذراء بحي الزمالك بالقاهرة.

يذكر أن أسرة الفنان الراحل قررت أن يكون العزاء على يومين أمس الأثنين واليوم الثلاثاء، من السادسة مساءً وحتى العاشرة.

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كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".

وتألق دراميا وسينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات".