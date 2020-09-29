نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء العمري تنعى وفاة ملك الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة صفاء العمري، وفاة ملك الكويت الشيح صباح الأحمد جابر الصباح والذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ91 عاما، وأعلن عن ذلك الديوان الملكي الكويتي.

وكتبت "العمري" ناعية وفاته من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أنا لله وان اليه راجعون خالص عزائي الي شعب الكويت الشقيق في وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وربنا يجعل مثواه الجنه والبقاء لله وحده".

يذكر أن الديوان الملكي الكيوتي أعلن عن وفاة الملك صباح الأحمد الجابر الصباح، ملك الكويت من خلال وقف بث القنوات وإذاعة آيات من القرآن الكريم وكتبو قائلين: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه"