نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة التاسعة عشر ..تعرف علي أبرز أحداث الحلقة السابقة من "الوجه الآخر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُرضت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل 'الوجه الآخر " علي قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ، ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز احداث الحلقة.

وقامت ندي موسي والتي تجسد شخصية "فرح" شقيقة نسرين طافش بالذهاب للطبيب لإجهاد الجنين بالرغم من خطورة العملية وذهب معها يحي إلي هناك ثم تركها وحدها أثناء إجراء العملية ثم عاد إلي المنزل قلقاً خوفاً أن تصاب فرح بسوء وتحمله المسئولية ، وسألته زوجته نسرين طافش عن سبب ضيقه وخزنه وقال لها بأنه يواجه بعض المشاكل في الشركة.

وتوالت الأحداث وقام الأعمال نبيل الكاشف بالإتصال بسارة لترتيب موعد لتذهب إليه لتأخد موبايلها بعد أن قامت بنسيانه أثناء زيارتها له في الفندق ، ولكن سمعت حديثه معها وأخذت الموبايل دون أن يعرف لتهددها به ، وقامت بالإتصال بحيي زوج سارة لتخبره بذلك ، ولكنه لم يرد علي اتصالها ، ومن المتوقع أن تشهد حلقة اليوم الكثير من مشاهد التشويق والإثارة.

مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي ، ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم "ماجد المصري ، نسرين طافش ، هدي الأتربي، إسلام حافظ ، مادلين طبر " ومجموعة من ضيوف الشرف.