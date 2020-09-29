نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مني زكي وإلهام شاهين وماجد الكدواني.. أبرز مكرمين "50سنة فن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل النجم محمد صبحى، بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية فى احتفالية كبرى أوائل شهر نوفمبر تحمل عنوان "50 سنة فن"، يكرم خلالها نحو 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة محمد صبحى.

كما يكرم من الفنانات: نيفين رامز وهناء الشوربجي وسعاد نصر وعبلة كامل وسيمون وأمل إبراهيم وعبير فاروق وزينب وهبي ونيرمين كمال وريم أحمد وهدي هاني وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وندي ماهر وميرنا ذكري ومني زكي ومها أبو عوف ووفاء عامر وسمية الألفي والهام شاهين وشريهان وسناء جميل وصابرين ووفاء صادق وإيمان سركسيان وسماح أنور ونيللى.

أما الفنانين الذين سيتم تكريمهم فهم: جميل راتب وممدوح وافي وشوقي طنطاوي وعبدالله إسماعيل ومحمود القلعاوي وسامي فهمي وشعبان حسين وعبدالله مشرف ومحمود أبوزيد وخليل مرسي وأركان فؤاد وايمن عزب ومجدي صبحي ورياض الخولي وأحمد آدم وصلاح عبد الله وفادي خفاجة وسامح الشجيع وشريف محسن وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي ويوسف داوود وهاني رمزي وماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وأحمد وفيق ومصطفي شعبان ويوسف فوزي وعزت أبو عوف ومحمد أبو داوود ونبيل الحلفاوي وصلاح رشوان والفنان القدير الدكتور سعد أردش كأستاذ ومعلم للنجم محمد صبحي والدكتور هاني مطاوع كمدرس له في البدايات .

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وتضم قائمة المكرمين الذين شاركوا فى رحلة "50 سنة فن" لمحمد صبحى "تشمل المنتجون: محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، والمؤلفون: لينين الرملي ود. يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وايمن فتيحة، أما المخرجون فهم : أحمد بدر الدين ونور الدمراداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبد العزيز، بالإضافة لمهندسى الديكور: د. سمير أحمد ود. صبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي".

ومن الملحنين الذي شاركوا في أعمال النجم محمد صبحي خلال مسيرته سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح : محمد علي سليمان و ياسر عبدالرحمن وعاطف صبحي أما الشعراء الذين سيتم تكريمهم فهم : خيري فؤاد وعبد الله حسن ومصمما الاستعراض حسن عفيفي ومحمد سميح.

من ناحية أخري يجري محمد صبحي، حاليا بروفات مسرحيته "عيلة اتعملها بلوك" علي مسرح مدينة سنبل والتي سيتم افتتاحها عقب الاحتفالية مباشرة في الأيام الأولي من شهر نوفمبر وهي من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحى ومن بطولة فرقة استوديو الممثل.