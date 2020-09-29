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عضو المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء

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أحمد جودة - القاهرة - في ليلة رائعة وسط فرحة صادقة من الأهل والزملاء والأصدقاء، احتفل الدكتور أحمد عبدالحميد النمر عضو المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار وخبير التراث والأستاذة آية صلاح عبد المقصود عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار بزفافهما.


الحفل حظي بحضور لفيف من عائلة النمر بسوهاج وعائلة الجمال بقنا،وحضور كبير من زملاء وأصدقاء النمر،وعلي رأسهم عاطف الدباح ومحمد الصعيدي مديرا المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق.


كما حضر أيضًا الدكتور ضياء زهران نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية،وليلي فرماوي المدير العام السابق للتدريب والنشر العلمي بمنافذ الآثار.


ومع حفظ الألقاب والمسميات حضر من الآثار أيضًا كل من وجدي عباس وأحمد مطاوع وعمرو عبد الكريم وعبد الحميد عبد السلام أبو عليو وملاك نصحي وخالد عليان ورشا جمال وهشام عبد الحفيظ وزوجته الدكتورة نسرين عطا الله.

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