نعزي أنفسنا وشعب الكويت .. زينة وإدوارد وحسن الرداد ومحمد فؤاد ينعون الشيخ صباح الأحمد

حرص عدد من نجوم الفن على نعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكتبت زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "البقاء والدوام لله وحده ،،،نعزي انفسنا وشعب الكويت في وفاة المغفور له باذن الله #أمير_الكويت_الشيخ_صباح_الأحمد_الجابر_الصباح #امير_الكويت #الكويت #مصر".

بينما كتبت الفنان حسن الرداد "خالص التعازى ل #ال_صباح و للشعب الكويتى الشقيق فى وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (أمير الإنسانية) اللهم ارحمه و اغفر له."

وكتب محمد فؤاد "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

ننعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"

أمير دولة الكويت الشقيقة و ندعو الله عز و جل أن يتغمده برحمته و يسكنه فسيح جناته.

وكتب ادوارد "خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة سمو الأمير

Advertisements

#الشيخ_صباح_الأحمد_الجابر_الصباح"

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.