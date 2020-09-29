ماكياج جذاب .. سارة سلامة تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة سلامة بإطلالة جذابة ترتدى سترة باللون الأخضر، واعتمدت على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها البني للخلف، نالت إعجاب متابعيها.

وشاركت سارة سلامة في السباق الرمضاني بمسلسل يا انا يا جدو وقدمت شخصية قشطة التي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما.



مسلسل "يانا يا جدو" يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.



وتنتظر سارة سلامة عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

