أصالة تودع ملك الكويت برسالة مؤثرة

نعت المطربة أصالة رحيل ملك الكويت الشيخ صباح الأحمد الصاحب الذي رحل عن عالمنا اليوم.

حيث نشرت أصالة صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : رحم الله والد الأمة الشيخ صباح الأحمد الصباح ، وأعان الله أهلي وأحبتي في كويت الحبيبة علي فراقه. فليتغمد الله روحه برحمته ومغفرته واسكنه فسيح جناته.

وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية خضع لها.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عاما، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح من زوجته منيرة العثمان السعيد العيار.