نضال الشافعي يرثي وفاة ملك الكويت

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأعرب الفنان نضال الشافعي عن حزنه لرحيل أمير الكويت ، ونشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وكتيت : خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته. ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

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