شاركت الفنانة مها أحمد منشور فكاهي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتعجب منه عدد من الجمهور. وكتبت مها أحمد في المنشور قائله: "جات الممثلة تفرح ملقتلهاش مسرح"، وتفاعل الجمهور مع المنشور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بس انتي المسرح بيحبك أوي"،"أحلى مسرح لأجدع نجمة"،"مسرح الدولة". يذكر أن إلى أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم"، الذي تم عرضه على القناة الأولي الفضائية المصرية

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مها أحمد تثير الجدل بسبب عودتها للمسرح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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