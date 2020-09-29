نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما . وكتبت هيفاء وهبي الجندي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏أتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة لأهل ‎#الكويت بوفاة ‎#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون" نعت الفنانة ليلي علوي، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما . Advertisements وكتبت ليلي علوي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏خالص عزائي للشعب الكويتي في وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنا لله وإنا إليه راجعون" حرص عدد من نجوم الفن على نعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال| نجوم ومشاهير ينعون أمير دولة الكويت.. سارة سلامة تستعرض جمالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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