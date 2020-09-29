IDOL لـ BTS تتصدر تريند 1 على اليوتيوب

وغردت الفرقة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر : "نحن نقف جميعا ضد العنصرية والعنف، أنت و أنا لدينا الحق في أن نُحترم، سنبقى إلى جانب بعضنا".
يذكر أن طرح فريق BTS، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "Black Swan"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على الـ "يوتيوب"، وتصدرت الأغنية قائمة التريند على "تويتر".
وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، حيث حققت ملايين المشاهدات بعد وقت قصير من طرحها.
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