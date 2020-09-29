كواليس تصوير كليب"فكك من الناس" .. صور

صور الفنان كريم أبو زيد منذ يومين كليب " فكك من الناس"، ونعرض مجموعة صور من كواليس تصوير العمل.

الكليب إنتاج اربو بلس لـ هانى عزيز والمنتج الفنى شركة ستار ايدج لـ هبة الغندور وأحمد عبد السلام والكليب تصوير كريم رضا وإخراج أحمد حجاب.

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الأغنية من كلمات أحمد عرفان ومن ألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد وقدمها كريم بتوزيعين مختلفين.

وقال كريم فى ندوة "دوت الخليج" أنه اختار أغنية "فكك من الناس" ليصورها لأنها متناسبة مع اجواء الجمهور، ويريد ان تصل لأكبر عدد من الناس، مضيفا أنه قام بتوزيعها بشكلين مختلفين، لتتناسب مع اجواء الافراح، ولتسمعها فئة كبيرة من الشباب.

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