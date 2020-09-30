"لغبطيطا" تحقق ٤٠ مليون مشاهده على "يوتيوب"

نجحت أغنية "هنعمل لغبطيطا"، لمطربي المهرجانات عمر كمال، وحسن شاكوش، في تحقيق نجاح كبير، حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ 40 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "هنعمل لغبطيطا"، من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.
واحتفل المطرب عمر كمال بنجاح أغنية "هنعمل لغبطيطا" ، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بإنستجرام منذ أيام.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
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