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شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد رضوى الشربيني الـ 39

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احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، بعيد ميلاد المذيعة رضوي الشربيني، حيث نشرت صورة تجمعها، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وعلقت شام علي الصورة: "كل عام وانتي بخير، حبي الوحيد، بحبك إلى ما لا نهاية".

وتقدم رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني  الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

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وكانت الإعلامية رضوى الشربيني  وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

وقالت رضوى الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: "انتي أحسن عند ربنا".

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