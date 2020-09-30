أول تعليق من شقيق أصالة بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا

أنس نصري شقيق الفنانة أصالة أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا بعدما أجرى التحاليل الخاصة به، ونشر أول تعليق بعد تأكيد الإصابة وكذلك وجهت إليه الفنانة أصالة رسالة بعد إصابته.

أصالة توجه رسالة لشقيقها بعد إعلان إصابته بكورونا

وأعلن أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة نصري، إصابته بفيروس كورونا، ونشر صورة من نتائج التحاليل الخاصة به، وعلق قائلاً:" استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف و للأسف تم تأكيد إصابتي.. سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله.. أراكم قريباً بصحة و عافية".

إصابة شقيق أصالة بفيروس كورونا والجمهور قلق عليها

وأثار إعلان أنس نصري إصابته بفيروس كورونا قلق الجمهور على حالته وكذلك حالة شقيقته أصالة وعائلتها، خاصة إنهم يتواجدون معاً في الفترة الأخيرة وفي أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى تواجده معها في القاهرة الفترة الأخيرة، وهو ما أثار التساؤلات والقلق حول الحالة الصحية لبقية العائلة بعد انتقال العدوى إلى أنس نصري.

ووجهت أصالة رسالة إلى شقيقها أنس في تعليقها على إعلانها الإصابة بفيروس كورونا وقالت:" سلامة قلبك أنّوستي".

النجوم يتضامنون مع أنس نصري بعد إصابته بكورونا

وتضامن عدد من النجوم مع أنس نصري بعد إعلان إصابته بكورونا ومنهم الفنانة أسما لمنور التي كتبت له:"سلامتك ياصديقي"، ودعت له شيماء سيف:" ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك"، وعلقت الفنانة صفاء سلطان:" سلامة قلبك الله يكون معك ترجع لنا بالسلامة يا صديقي"، وكتبت له شقيقته ريم نصري وقالت:" سلامة قلبك يا روح قلبي وعمري".

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وكان آخر عمل لأنس نصري مع شقيقته أصالة في فيديو كليب "والله وتفارقنا"، والذي طرحته أمس ويعتبر أول فيديو كليب من ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، وشارك في الكليب الفنان نيقولا معوض، وأثار جدلاً على مواقع التواصل بسبب المشاهد التمثيلية في الكليب وإجادة أصالة لها بجانب المشاهد المؤثرة والتي ربط البعض بينها وبين قصة طلاق أصالة.