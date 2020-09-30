سوسن بدر عن حملة "100 مليون صحة": حاجة في منتهى الاحترام (فيديو)

وتابعت "بدر"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هذه الحملة كانت مجانية وتعتبر فرصة عمر لسيدات مصر، خاصة أن الكشف عن سرطان الدي مكلف.
حرصت الفنانة سوسن بدر، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت سوسن صورة الراحل المنتصر بالله، وكتبت: صديق العمر ورفيق الرحلة الطويلة صاحب القلب الطيب والضحكة الصافية والنية الحلوة.. الله يرحمك ويصبر حبيبة عمرك وبناتك ".
يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات:"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.
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