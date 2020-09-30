من ناحية أخري، أكد المنتج جمال العدل عن عدم نيته في إنتاج جزء ثان من المسلسل خاصة بعد أن استقر مع صناع العمل علي تحويل المسلسل الي فيلم سينمائي . يذكر أن مسلسل "بـ100 وش" تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.

من ناحية أخرى أعلن الفنان مصطفى درويش عن إغلاق حسابه عبر موقع "فيسبوك"، بسبب إحدى شركات الإنتاج. ونشر "درويش" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها :"جوايا حلم مش هتنازل عنه، الفيس بوك الشخصي بتاعي أتقفل بسبب شركة صوت الدلتا، ليه معرفش، هو أنا غنيت لسه يا جماعة؟، ابتدينا الحرب بدري تقريبا يلا بينا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطلاً بـ 100 وش يعيدون نشر بوستر الفيلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.