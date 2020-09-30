في يوم ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن شريفة ماهر

تحل اليوم الأربعاء 30_9 ، عيد ميلاد الفنانة شريفة ماهر والتي جمعت بين أعمال فنية مختلفة ما بين الغناء والتمثيل .
وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:
- اسمها "هدى ماهر الكفراوي".
- من مواليد 30 سبتمبر 1932 أي تبلغ من العمر 85 سنة.
- من اهم إعمالها "إزاي أنساك" و"إسماعيل يس في البوليس" و"الفانوس السحري" و "قصر الشوق" و"رجل له ماضي" .
- هاجرت الى السويد لفترة بعد زواجها من بطل العالم في الإسكواش عبد الواحد عبدالعزيز.
- حصلت على الجنسية السويدية، وقررت إرتداء الحجاب.
- عادت الى مصر لتشارك بدور صغير فى فيلم المصير، لرغبتها فى الظهور كضيف شرف مع يوسف شاهين .
_ شاركت في عدد كبیر من الأفلام منھا: إزاي أنساك 1956، وإسماعیل یس في البولیس في نفس العام، والفانوس السحري 1960، وقصر الشوق 1966، و رجل له ماضي عام 2000.
- آخر أعمالها كان عمل درامى يحمل أسم عزيز على القلب عام 2008 .
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