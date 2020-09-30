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بكلمات مؤثرة.. سيرين عبد النور تنعي أمير الكويت

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ونشرت سيرين عبد النور صورة للراحل، عبر حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت عليها "أحر التعازي لكل الشعب الكويتي الحبيب بوفاة الشيخ #صباح_الأحمد_الصباح الرجل الكريم والمحب، مني ومن كل الشعب اللبناني.. رحمه الله #الكويت #امير_الانسانية". 

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس  الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عامًا. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أمس الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

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وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

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وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

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