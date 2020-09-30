وظهرت نادين الراسي بالفيديو وهي تجلس بأحضان خطيبها مجد عبدول، والذي يعتقد أنها تلتقط صورة عادية لهما، قبل أن يتبين أنها تٌصوره مقطع فيديو، وتقوم بتقبيله.
وسخر آخر: "شو قصتا كل يوم مع واحد شكل؟"، ووافقه آخر الرأي بالتعليق: "روحي نضبي طلعت ريحتك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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