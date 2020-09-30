تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

فجرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي موجة غضب ضدها بعد الفيديو الذي نشرته عبر (انستجرام)، وهي في أجواء حميمية مع خطيبها الذي يبدو بعُمر ابنها.

وظهرت نادين الراسي بالفيديو وهي تجلس بأحضان خطيبها مجد عبدول، والذي يعتقد أنها تلتقط صورة عادية لهما، قبل أن يتبين أنها تٌصوره مقطع فيديو، وتقوم بتقبيله.