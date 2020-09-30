بعد إعلان الحداد.. سينما مصر تواصل عروضها الإثنين المقبل

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، أنه تنفيذا لقرار إعلان الحداد في مصر لرحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتعليق وزارة الثقافة لكافة أنشطتها لمدة 3 أيام، يواصل العرض المسرحى "سينما مصر" تقديم عروضه فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ٥ أكتوبر المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

وأضاف جلال، مخرج مسرحية "سينما مصر " أن العرض سيقدم لمدة 3 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٥ و٦ و٧ أكتوبر على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد .

سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .