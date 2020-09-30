عزائي لشعب الكويت.. صابرين تنعي الشيخ صباح الأحمد

نعت الفنانة صابرين ، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وكتبت "صابرين"، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام": "ياصاحب الملك، اكرم من زال ملكه في الدنيا، وبدله خير منه، واغفر وارحم، وانت الأعز الأكرم، خالص عزائي لشعب الكويت وللأمة العربية في وفاة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح".

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية ، طارق المزرم، الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

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وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.