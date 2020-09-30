أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدي في مسلسل "القاهرة كابول"، وكان المسلسل قد توقف بسبب أزمة كورونا رغم أني كنت قد صورت جزءا كبيرا من المشاهد.
وأضافت في تصريحات صحفية، "القاهرة كابول" مسلسل مميز جدا وأعتقد أنه من أهم الأعمال الدرامية التي سيتم تقديمها، فهو مميز ومختلف وفكرته لم تُقدم من قبل، وسيرى الجمهور أنه أمام عمل قوي جدا وأثق أنه سينال إعجابه.
والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، والإخراج لحسام علي، وبطولة خالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي. وبالنسبة لتأجيل عرضه في رمضان الماضي لم أحزن رغم أني كنت أتمنى مشاركته بالسباق الرمضاني، لكن في النهاية هذا نصيب، وأنا أؤمن بالقدر بشكل كبير، وعندما يتأخر عرضه، فبالتأكيد ليس هو التوقيت المناسب له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حنان مطاوع: أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدي في "القاهرة كابول" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.