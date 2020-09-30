وعلق تيم :"بعد قراءة أولية للحلقات الأولى من مسلسل الهيبة الجزء الأول، رسمت ملامح الشخصية رسما، وهادا شئ ما دايما بعمله، حبيت أشارككم، وسم مبدئي متخيل للكراكتر على الصور، تاريخ الرسم يناير 2017".

"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن و​منى واصف​، ​ديمة قندلفت​، ​عادل كرم​، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، ​عبدو شاهين​، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج ​سامر البرقاوي​، وإنتاج "صباح إخوان".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيم حسن يكشف أسرارًا عن مسلسل الهيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.