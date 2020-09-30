وغردت رانيا يوسف عبر حسابها على "تويتر": "ميار شريف نموذج للست المصرية المشرفين دائمًا، فخورين بيكي #ميار_شريف".
وسطرت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة النادي الأهلي، اسمها، بحروف من ذهب، بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس).
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ورغم الوداع المشرف لـ ميار شريف، إلا أنها أصبحت أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، إحدى بطولات الجراند سلام.
وتحتل ميار المركز 171 في العالم، وهو أفضل ترتيب للاعبة تنس مصرية، في التاريخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أدائها المشرف في بطولة رولان جاروس.. رانيا يوسف تدعم لاعبة التنس ميار شريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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