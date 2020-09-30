فيديو أول برومو لمسلسل "عروس بيروت 2" وإعلان تفاصيل عرضه

مسلسل "عروس بيروت" عاد في موسمه الثاني بعدما اعلن تطبيق "شاهد" عن تفاصيل عرضه وطرح أول برومو تشويقي للجزء الثاني من العمل.

برومو الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"

وشوق صناع مسلسل "عروس بيروت" الجمهور لجزئه الثاني، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن جاهزية الموسم الثاني من المسلسل، ونشر تطبيق شاهد صورة لأبطال المسلسل وعلق عليها على انستقرام:" تعبتوا من الانتظار؟ بيت الضاهر راجعين بالموسم الجديد...عروس بيروت قريباً على شاهد".

تفاصيل عرض مسلسل "عروس بيروت 2"

ونشر تطبيق "شاهد" أول برومو للجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، وعلق عليه يجملة تشويقية:" العروس راحت فترة، بس راجعة لعنا... مين ناطرها متلنا؟"، وظهرت في البرومو كارمن يصيبيص والتي تجسد شخصية "ثريا"، وهي تتعرض للطرد من المنزل على يد حماتها "ليلى" التي تدسها تقلا شمعون، قبل ان تعلن ثريا في نهاية البرومو عن عودتها للمنزل مرة أخرى.

وكشف صناع مسلسل "عروس بيروت" عن بدء عرض الموسم الثاني منه في العاشر من الشهر المقبل على تطبيق "شاهد"، وفي الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل على قناة mbc4، وذلك بعد انتهاء عرض الموسم الأول في نهاية العام الماضي، والذي استمر لمدة 4 أشهر بواقع 85 حلقة.

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مسلسل "عروس بيروت"

ويذكر أن مسلسل "عروس بيروت" سيناريو وحوار نادين جابر وبلال شحادات وإخراج إيمره كاباكوساك، وبطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي وماري تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وعلاء علاء الدين وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي وفادي إبراهيم وغيرهم.

وحقق مسلسل "عروس بيروت" جماهيرية كبيرة طوال فترة عرضه العام الماضي، ونالت ثنائية "فارس" و"ثريا" الرومانسية التي جسدها ظافر العابدين وكارمن بصيبص، اهتمام الجمهور على مواقع التواصل وهو ما جعل صناعه يعلنون استعداهم لتقديم الجزء الثاني منه، والذي بدأ تصويره منذ شهر يناير الماضي وانتهى الفترة الأخيرة، ونشر الاسبوع الماضي ظافر العابدين فيديو من كواليس التصوير شوق به الجمهور لعرض المسلسل الشهر المقبل على تطبيق شاهد وقناة mbc4.