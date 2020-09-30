نشرة الفن| مجهول يعتدي على عم سبعبع.. والشرنوبي يرقص في عيد ميلاد زوجته

نشر موقع "دوت الخليج" خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى:

تحتفل اليوم الأربعاء 30 سبتمبر الاعلامية رضوى الشربينى بعيد ميلادها الـ 39 فهى من مواليد عام 1981.

وقدمت رضوى الشربينى عددًا من البرامج المختلفة خلال مسيرتها الاعلامية منها خاص بالسيارات على قناة المحور وبرنامجا فنيا على قناة الحياة وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري الا انها لم تحقق شهرة واسعة الا من برنامجها الحالى "هى وبس" الذى يعرض على قناة CBC سفرة

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، أنه تنفيذا لقرار إعلان الحداد في مصر لرحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتعليق وزارة الثقافة لكافة أنشطتها لمدة 3 أيام، يواصل العرض المسرحى "سينما مصر" تقديم عروضه فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ٥ أكتوبر المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

وأضاف جلال، مخرج مسرحية "سينما مصر " أن العرض سيقدم لمدة 3 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٥ و٦ و٧ أكتوبر على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد .

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داول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، للفنان محمد الشرنوبي، وهو يرقص ويغني لزوجته؛ احتفالا بعيد ميلادها.

وظهر محمد الشرنوبي وهو يرقص مع زوجته "راندا"، في أحد الأماكن المخصصة للسهر، الليلة، وسط تصفيق من الحضور.

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد الشرنوبي،أغنية قلبي ارتاح التي غناها في فرحه، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة محمد الشرنوبي وزوجته راندا .

ستنجد الفنان شريف دسوقي، بشرطة النجدة، في منطقة سيدي جابر، بالإسكندرية؛ وذلك بعد تعدي مجهولين عليه بالشوم.

وقال "دسوقي"، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، إن مجهولا تعامل معه على أنه "عامل الباركنج" المتواجد في المكان، وعندما ذهب إليه ليعطيه مفتاح السيارة؛ رفض عامل الباركنج أخذ المفتاح، ورد عليه بأسلوب خارج عن الأدب، وأسرع في إحضار الشوم للتعدي عليه.