أحمد جمال أحمد

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طرحت شبكة البث الرقمي نتفليكس لقطات رسمية هي الأولى للترويج للموسم الرابع المنتظر من مسلسل التاج، والذي يروي قصة حياة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات الرسمية، التي ظهر بها الحقبة الزمنية للأسرة المالكة التي تشهد بداية ظهور الأميرة ديانا.

وقالت الصحيفة أن النجمة الشابة إيما كورين احسنت تجسيد الشخصية، اذ كانت صورة طبق الاصل من الأميرة الراحلة.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتفليكس تطرح اللقطات الرسمية الأولى من الموسم الجديد لمسلسل "التاج" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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