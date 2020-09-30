مات ديمون يظهر في اللقطات الأولى من تصوير the Last Duel

أحمد جمال أحمد

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ظهر النجم الكبير مات ديمون في لقطات هي الأولى من موقع تصويره فيلمه المرتقب the last duel الذي تدور احداثه في فترة العصور الوسطى.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم، ظهر خلالها مات في زيه التاريخي، وكان يرتدي واقي بلاستيكي للوقاية ممن حوله.

وذلك بعد ان كان قد توقف تصوير الفيلم في مارس الماضي بسبب كورونا، اذ يشارك في بطولته النجم بن افليك.



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