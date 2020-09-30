أحمد جمال أحمد

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قام النجم الهندي الشاب فارون دهوان بنشر صورة له برفقة النجمة الشابة كيارا ادفاني معلنا بها بداية تصويره لأحدث افلامه.

ونقل موقع انديا توداي الصورة التي ظهر بها فارون من استوديو للرقص، وكانت برفقته كيارا، اذ كانا يستعدان للتدريب على رقصات فيلمهما المرتقب.

وكان اول تعاون بين الثنائي، عبر فيلم كالانك للمخرج الكبير كاران جوهار، وبمشاركة عاليا بهات.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فارون دهوان يعلن بدء استعداده لتصوير مشاهد فيلمه الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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