زينديا مرشحة لتجسيد "روني سبيكتر" في فيلم سينمائي

أحمد جمال أحمد

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ترددت انباء قوية عن ترشيح النجمة الشابة زنديا لتقوم بتجسيد شخصية المغنية السمراء الراحلة روني سبيكتر في فيلم سينمائي جديد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن اختيار زينديا جاء بمعرفة النجمة القديرة روني سبيكتور نفسها اذ رأتها الانسب لهذا الدور.

وقبل روني، سبق لعدد من الفنانين الكبار اختيار من يجسدون شخصياتهم في افلام عن حياتهم مثل ايلتون جون.



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