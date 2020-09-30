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ساموزين يوجه رسالة إلي جمهوره عبر انستجرام

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نشر المطرب ساموزين صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 
و ظهر سامو زين من المانيا و علق على صورته قائلا : "الله يجعل أيامكم كلها سعاده . صباح الخير والبركه والصحه والعافيه ????
".

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ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي :

- صباح الجمال يا ساموزين 

-وحشتنا

- الصوره حلوه أوي 

- انت مش في مصر لييه 

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين ، فيديو كليب أغنية "حب حب" .

الأغنية من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما الفيديو كليب فمن إخراج إسماعيل الأرباس.

ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعالم العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا والسعودية ومصر والكويت

يذكر ان سامو زين طرح كليب أغنية " سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوته.

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و ظهر سامو زين من المانيا و علق على صورته قائلا : "الله يجعل أيامكم كلها سعاده . صباح الخير والبركه والصحه والعافيه ????
".

اقرأ أيضا: 

ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي :

- صباح الجمال يا ساموزين 

-وحشتنا

- الصوره حلوه أوي 

- انت مش في مصر لييه 

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين ، فيديو كليب أغنية "حب حب" .

الأغنية من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما الفيديو كليب فمن إخراج إسماعيل الأرباس.

ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعالم العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا والسعودية ومصر والكويت

يذكر ان سامو زين طرح كليب أغنية " سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوته.

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