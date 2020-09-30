غدًا..أحمد السقا ضيف برنامج معكم لمنى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المُذاع عبر قناة "cbc" غدًا الخميس والجمعة الفنان أحمد السقا.

ومن المُقرر أن يتحدث أحمد السقا خلال اللقاء عن تفاصيل علاقته بأبناء دفعته بمعهد الفنون المسرحية مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد، كما سيتحدث عن الأسباب التي دفعت والده بعدم دعمه خلال الخطوات الأولى من رحلته الفنية، وعن طبيعة علاقته بوالده وطريقة تربيته له وكيف انعكست بالتبعية لطريقة تربيته لأولاده، وسيتحدث عن أعماله السينمائية المُقبلة.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد السقا، حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها السقا بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، كما أنه يقع طوال أحداث الفيلم في مطارد من قبل المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، وطوال أحداث الفيلم تكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، ويسعى الجميع للكشف عن هويته الحقيقية، لاسيما أنه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

فيلم"العنكبوت" من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب