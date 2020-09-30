رحلت عن عالمنا منذ قليل المغنية الأسترالية الشهيرة هيلين ريدي،
وذلك عن عمر يناهز 78 عامًا،
بعد معاناة خمسة أعوام مع "الخرف"وذلك بمدينة "لوس أنجلوس".
ولدت هيرين ريدي في 25 أكتوبر 1941 بمدينة "ملبورن" الأسترالية وتزوجت ثلاثة مرات ولديها طفلان، واكتسبت شهرة دولية عام 1971 من خلال أغنيتها "أنا امرأة" والتي أصبحت صرخة حاشدة لحركة تحرير المرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المغنية الأسترالية هيلين ريدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.