نادية العراقية عن تنمر رواد السوشيال ميديا عليها:"بنتى بتعيط بسببكم"

أوضحت الفنانة نادية العراقية، أن نجلتها تأثرت نفسيًا بعد تعرضهم للتنمر والتشكيك في نسبهم خلال الأيام الماضية، موجهة رسالة لجمهورها قالت فيها:"أرجوكم محدش ياخد بالشكل، ومحدش يشير الحاجات اللي فيها تنمر، وأنا ولادى حلويين بطباعهم وأخلاقهم مش حلويين شكلا بس، وأرجو من الجميع أنها متشيرش الفضايح، استروا على الناس عشان ربنا يستر عليكم".

وقالت نادية العراقية خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "التاسعة" أنها لا تعمل حاليًا، وفي الماضي كان يأتي لها أكثر من مسلسل في رمضان، قائلة:" حاليًا مبشتغلش خالص، ومحدش بيطلبنى فى شغل نهائى، وكنت فى الأول لما كان بيجيلى شغل فى رمضان فى أكتر من مسلسل لكن الحمد لله على كل شىء، وأنا زعلانة من حملات التنمر اللى استهدفتنى أنا وأولادى ودى جريمة وبطلب من الناس متنساقش ورا الكلام ده".

وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.