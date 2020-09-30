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رد صادم من تيم حسن على عدم نشره صور تجمعه بزوجته وفاء الكيلاني

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صدم الفنان السوري تيم حسن احد متابعيه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر عندما سأله عن سبب عدم نشر صور تجمعه بزوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني. 

وجاء السؤال في حوار مفتوح عبر تويتر :"ليش ما تنزل صور اللك ولعائلتك ومع اولادك ومراتك" ، ليرد النجم السوري :" انا حر او لا". 

واعلنت شركة الصباح عن عرض مسلسل الهيبة الرد في الاول من شهر نوفمبر،بعدما كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي ولكنه تأجل بسبب وقف التصوير في لبنان بسبب انتشار فيروس

"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن ومنى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".

وتدور احداث الجزء الرابع من الهيبة ، بعودة جبل شيخ الجبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.

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