"دوت الخليج الفني" يكشف تفاصيل أغنية كاظم الساهر الجديدة

يستعد الفنان كاظم الساهر لطرح أغنية جديدة بعنوان الممثلة وتعاون من خلالها مع الشاعر أحمد عبد النبي من مصر والشاعر اللبناني أحمد عبد النبي. وقال أحمد عبد النبي في تصريح خاص للفجر الفني: احنا اتنين شعراء قمنا بتجهيز هذه الأغنية للفنان كاظم الساهر، وتحمل عنوان "الممثلة" وتنتمي للطابع الدرامي ومن ألحان كاظم الساهر. وأضاف أن كاظم الساهر اختار كلمات الأغنية منذ فترة طويلة ولم يتم تسجيلها حتى الآن. يذكر أن آخر ألبومات كاظم الساهر "كتاب الحب"، تم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية هى "فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكوني أنتِ فى حياتي، كوني امرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب".

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