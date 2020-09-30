محمد رمضان يقترب من 20 مليون مشاهدة بـ"يا حبيبي"

أوشك فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان من تحقيق 20 مليون مشاهدة بعد مرور 20 يومًا على طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتُعد الأغنية أول تعاون بينه وبين المطرب العالمي ميتري جيمس.

وأغنية "يا حبيبي" من كلمات ميتري جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم، وتم تصويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

وفي سياق آخر، طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنية "تيك توك" مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.