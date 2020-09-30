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بمقولة لابن خالدون إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

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عادت الفنانة إليسا من جديد لمهاجمة الحكومة اللبنانية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

واستعانت إليسا في تغريدتها بمقولة لـ ابن خلدون تقول:" إذا أصبح السفهاء من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم".

وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها الجديد " صاحبة رأي"، واحتوى الألبوم على18 أغنية منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية.

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