كريم عفيفي يكشف تفاصيل دوره في فيلم "مطبعة الهرم"

أعرب الفنان كريم عفيفي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني، في مسلسله القادم “نجيب زاهي زركش”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم لعام 2021.
وقال كريم عفيفي لـ"ET بالعربي":"فرحت جدًا لما جالي الخبر لإني من عشاق دكتور يحيى الفخراني، وبحبه جدًا من وأنا عيل صغير، ولما بدأت أمثل كان حلم من أحلام حياتي إني أمثل معاه، فده بسطني وحققت حلمي، مستعجل أبدأ تصوير علشان اتبسط أكتر، هو شاب طموح عنده طموح ما نفسه يحققه".
وتحدث كريم عفيفي عن انضمامه أيضًا لفيلم" مطبعة الهرم"، وتعاونه مع المخرج سامح عبد العزيز،حيث قال:"سامح عبد العزيز مخرج مهم جدا بالنسبالي، وصديق عزيز جدا عليا، ودايما بيشوف الممثل في حتة مختلفة عن اللي هو فيها".
وأوضح تفاصيل دوره في فيلم" مطبعة الهرم"، حيث قال أنه يُجسد شخصية شاب يُدعى يحيى لديه إعاقة في جسده، تمنعه من القيام ببعض المهام.
مسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، إسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.
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