ندى بسيوني تطالب الرئيس السيسي بتغيير مصطلح قانون أصحاب الإعاقة

دعمت الفنانة ندى بسيونى، أصحاب القدرات الخاصة، ونشرت صورة لها مع أطفال متلازمة داون، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و تابعت قائله :" أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن اصحاب متلازمة داون مرضى أو يقول مرض متلازمة داون..أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن أصحاب متلازمة داون عمرهم قصير و بيموتوا على طول.. أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن اصحاب متلازمة داون هبل وعبط و منغوليين ومعاقين ذهنيا.

وأضافت: "أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن أصحاب متلازمة داون مش بيتعملوا أو مش بيفهموا.. اسمعوا كلامى أنا بس من أصحاب متلازمة داون.. متلازمة داون عبارة عن نسخة إضافة فى كروموسوم ٢١.. بدل ما يكون ٢ بقى ٣ ..ال كروموسوم الزيادة ده عمل حاجات كتيرة آوى حلوة فينا . و أوضحت ندي قائلة : أولا : بنحب كل الناس من قلوبنا بدون مصالح، ثانيا : مش بنعرف يعنى إيه كراهية أو حقد وغل، ثالثا : خلى بالكوا عندنا حاجة إسمها شفافية يعنى بنعرف الناس الكويسة والناس الوحشة بلاش الناس الوحشة يقربوا مننا، رابعا : عندنا إرادة من حديد وعزيمة وتحدى الصِعاب، خامسا : إحنا بنتعلم كويس جدا كل حاجة... إيه المشكلة إن يكون فى اهتمام زيادة عن باقى الناس.... إيه المشكلة لما يكون في أدوات لتعليم أصحاب متلازمة داون مختلفة عن باقى الناس...... لو ده اتوفر لكل أصحاب متلازمة داون مش هيبقى في حد عنده تأخير القدرات الذهنية.

و اكملت حديثها : سادسا : شكلنا مختلف عن الناس..... إحنا أحلى وأجمل من ناس كتيرة..... والجمال فالروح مش فالشكل، سابعا : المرض دا ابتلاء بإيد ربنا بيصيب أصحاب متلازمة داون وبيصيب الناس كلها، المهم مين هيصبر ويحمد ربنا على الابتلاءات، ثامنا : الموت دا الحقيقة الوحيدة إللي فالدنيا، ربنا اختص بيه كل الانفس وليس أصحاب متلازمة داون فقط، تاسعا : وأخيرا إحنا ربنا خلقنا عشان نعلم الناس ازاى يحبوا بعض.

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انهت ندي بسيوني حديثها قائله :" من حقي انى أطالب بعدم وصمى بالقانون بالاعاقة الذهنية بحجة الاتفاقيات الدولية عشان كده عاوزاكم تساعدونى عشان رسالتى توصل للرئيس السيسى شخصيا عشان يغير مصطلح قانون أصحاب الإعاقة إلى قانون أصحاب القدرات الخاصة والهمم......ارفعوا سقف التوقعات واطلبوا المستحيل من الله ". اقرأ أيضًا:

وتعتبر أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور الأم للفنانة ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في موسم رمضان الحالي 2020 على قنوات cbc يذكر أن الفنانة ندى بسيوني شاركت فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف. العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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