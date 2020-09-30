نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاعر إيهاب عبد العظيم يكشف لـ"الفجر الفني" تعاونه الجديد مع مدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعاون الشاعر إيهاب عبد العظيم مع الفنان مدحت صالح ضمن ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكشف إيهاب عبد العظيم ل"الفجر الفني" أنه يتعاون مع مدحت صالح بأغنية تندرج تحت إطار الفرحة والسعادة، من كلماته وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد شفيق، متمنياً أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

يذكر أن أخر أعمال مدحت صالح أغنية "يا أبو بالطو أبيض" والتي طرحها بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.