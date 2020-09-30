نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاعر إيهاب عبد العظيم يكشف لـ"الفجر الفني" تعاونه الجديد مع مدحت صالح في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتعاون الشاعر إيهاب عبد العظيم مع الفنان مدحت صالح ضمن ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
وكشف إيهاب عبد العظيم ل"الفجر الفني" أنه يتعاون مع مدحت صالح بأغنية تندرج تحت إطار الفرحة والسعادة، من كلماته وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد شفيق، متمنياً أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.
يذكر أن أخر أعمال مدحت صالح أغنية "يا أبو بالطو أبيض" والتي طرحها بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشاعر إيهاب عبد العظيم يكشف لـ"الفجر الفني" تعاونه الجديد مع مدحت صالح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.