نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة مثيرة.. أحدث ظهور لندى موسى عبر "إنستجرام" في المقال التالي
ونشرت ندى موسى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على جاكت جينز، وبنطلون اسكين أسود، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن ندى موسى تشارك فى مسلسل "الوجه الآخر" الذى يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.
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