مخرج عالمي يحتفل مع إليسا بذكرى 20 عام على مشوارها الفني وهذه رسالته لها..بالفيديو

إليسا تواصل الإحتفال بمرور 20 عام على مشوارها الفني حيث خضعت لجلسة تصوير بفستان ذهبي احتفاء بالمناسبة وبإطلاق نسخة جديدة من ألبومها "صاحبة رأي"، كما تلقت مفاجأة مميزة من المخرج الأميركي العالمي ​براندون ديكرسون​ Brandon Dickerson الذي شاركها الإحتفال من خلال مقطع فيديو وجه لها رسالة مثينا على تعاونهما السابق في عملين حققا نجاحا مبهراً حينها بين الجمهور.

مخرج عالمي يحتفل مع إليسا بذكرى انطلاق مشوارها الفني

المخرج الأميركي العالمي ​براندون ديكرسون​ إرتأى الإحتفال مع الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بالذكرى الـ20 من انطلاقة مسيرتها الفنية رغم تواجده في أميركا، واختار تسجيل مقطع فيديو قدم لها فيه التهاني ومشيدا بتعاونه السابق معها، فكتب لها قائلاً "اليسا تهانينا من خلف البحار بعد 20 عام من مسيرتك المتألقة، وأنوّه بتعاوني معك خلال هذه المسيرة في أغنيتين، أحببت المجيء الى بيروت حتى أتعرف بك وأعمل معك بالإضافة الى السفر معك الى براغ وكان لي الشرف العمل معك، تهانينا لك، الله يحمي لبنان".\

في المقابل، ردت إليسا عليه وشكرته على رسالته معتبرة بأنه كان جزءا من مسيرتها الفنية وقالت له :" شرف لي رؤيتك من جديد بعد كل تلك السنوات عزيزي براندون. شكرا لرسالتك، كنت إضافة جميلة لهذه المسيرة أيضاً".

اليسا كانت قد اجتمعت مع المخرج الأميركي قبل سنوات بعملين وهما فيديو كليب "ارجع للشوق" الذي تم تصويره في بيروت عام 2004 ، وفيديو كليب "بستناك" الذي صوّر في العاصمة التشيكيّة براغ عام 2006.

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إليسا تطلق نسخة ذهبية من ألبومها بذكرى انطلاق مشوارها الفني

النجمة إليسا أعلنت في الأيام الماضية عن طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي" بنسخة استثنائية احتفاء بمرور 20 عام على مشوارها الفني وضمت اليه ايضا أفضل أغانيها طيلة سنوات غنائها الماضية، وشاركت متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بصور من غلاف هذا الألبوم حيث ظهرت وهي مرتدية فستان ذهبي مع تزيين شعرها بالتاج ومُحاطة بالرقم عشرين، وقالت أن ألبومها الإستثنائي سيكون احتفاءً بمرور 20 عامًا من الموسيقى والترفيه.

في سياق آخر، رثت إليسا أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي امس، ونعته في تغريدة على تويتر جاء فيها :"كل التعازي لشعب الكويت على وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. شخصية استثنائية لها كتير من الأفضال على العالم العربي وعلى لبنان، أحر التعازي للكويتيين والصلوات لروحه".