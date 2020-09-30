خاص: موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصري

شادي جميل أحد النجوم الشباب الذي استطاعوا أن يقدموا أنفسهم على الساحة الفنية بعد مشاركتهم في العديد من الأعمال المهمة خلال الفترة الماضية، ويستعد شادي جميل خلال الفترة الحالية للمشاركة في مسلسل جديد مع الفنان محمد رجب، كما أنه لم ينته بعد من تصوير مسلسل "الوجه الآخر" مع النجم ماجد المصري.

شادي جميل ينضم لأبطال مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب

شادي جميل كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن إنضمامه لمسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب والذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة والذي يعتبر العمل الثاني على التوالي الذى يشارك فيه شادي جميل مع الفنان محمد رجب بعد تجربته الناجحة معه في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" الذي عرض في بداية عام 2020 فقال شادي جميل: "انضممت لأبطال مسلسل (ضربة معلم) للفنان محمد رجب وسعيد بتجربتي الجديدة معه، وقد بدأنا تصوير المسلسل في الفترة الماضية ومستمرين خلال هذه الفترة في تصوير العمل"، "ضربة معلم" من بطولة كل من رانيا فريد شوقي، إنعام سالوسة، سلوى عثمان، رياض الخولي، محمد نجاتي، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

A post shared by (@shadigamel) on Feb 5, 2020 at 6:01am PST Advertisements

موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "الوجه الآخر"

شادي جميل تحدث كذلك عن مشاركته في بطولة مسلسل "الوجه الآخر" للفنان ماجد المصري حيث أوضح أن أبطال العمل لا يزالون مستمرون في التصوير فقال: "لم ننته بعد من تصوير مسلسل (الوجه الآخر) للفنان ماجد المصري حتى الآن، ولا يزال أمامنا أقل من 3 أسابيع حتى يتم الانتهاء من تصويره بشكل كامل"، وقد بدأ عرض المسلسل في شهر سبتمبر الجاري وتصل عدد حلقاته إلى 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من نسرين طافش، ومادلين طبر، وندى موسى، وأحمد سعيد عبدالغني، محمد علي رزق، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

أهم أعمال الفنان شادي جميل

"فرصة ثانية" يعد آخر الأعمال الدارمية التي شارك فيها الفنان شادي جميل والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو عمل شاركت في بطولته الفنانة ياسمين صبري وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما كان من أهم أبطاله كل من أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، كما شارك شادي جميل في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن والذي عرض في شهر رمضان 2019، كما كان أحد أبطال حكاية "براد شاي" في الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والذي كان أيضا بطل إحدى حكايات الموسم الثاني من المسلسل وقد نال العمل اهتماما واسعا من قبل الجمهور عند عرضه لأول مرة.