هاني شنودة يتعرض لوعكة صحية مفاجأة

أوضح الملحن والموسيقار الكبير هاني شنودة سبب غيابه عن التواصل مع جمهوره عبر موقع "تويتر"، خلال الأيام الماضية، مُوكدًا أنه تعرض لوعكية صحية مفاجأة .
كتب هاني شنودة تغريدة جديدة قال فيها:"أصدقائي الأعزاء، أغيب عنكم منذ الأمس بسبب وعكة صحية بسيطة وطارئة وقد بدأت في التحسن والحمد لله، وما زلت أضحك".
وفي سياق آخر ، انضم الموسيقار هاني شنودة مؤخرًا لفيلم "جلالة الملك"، لكي يقوم بوضع الموسيقى التصويرية له، وهو من إخراج أشرف أبو النجا.
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